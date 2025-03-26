Американский президент узнавал у политика, считает ли он приемлемым участие США в работе объекта.

Известно, что вопрос принадлежности Запорожской атомной электростанции является одной из тем переговоров между Соединёнными Штатами и Украиной, Россией. Украинские власти, как и российские, считают энергообъект своей собственностью. Американский президент Дональд Трамп уже озвучивал идею передачи украинских атомных электростанций под контроль Соединённых Штатов Америки, упоминая некую «большую электростанция», имея ввиду расположенную в Энергодаре.

Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию вокруг Запорожской АЭС, рассказав о подробностях обсуждения данного вопроса с Дональдом Трампом. По его словам, он дал понять американскому президенту, что атомная электростанция в Энергодаре не заработает без Украины. В ответ Трамп поинтересовался, рассматривает ли он «сотрудничество» по данному вопросу. Зеленский дал понять, что готов к такому сценарию, но только если Вашингтон будет инвестировать в модернизацию энергообъекта и поможет вернуть его под контроль Киева.

По оценкам украинского президента, на полное восстановление Запорожской АЭС, которое выведет её в режим генерирования электроэнергии, понадобится около двух лет. Всё это при условии значительных финансовых вложениях. Дональд Трамп согласился с тем, что энергообъект нуждается в ремонте.

Ранее Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук допустил возобновление поставок электроэнергии Украине, подчеркнув, что энергообъект связан с украинской энергосистемой.