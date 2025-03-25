Он подчеркнул, что техническая возможность для таких поставок по-прежнему сохраняется.

Директор Запорожской атомной электростанции Юрий Черничук, чьи слова приводит издание ТАСС, не исключает возобновление поставок электроэнергии Украине. Он подчеркнул, что такой вариант действительно возможен, поскольку линии связи с украинской энергетической системой по-прежнему остаются работоспособными.

По его словам, руководство Запорожской АЭС уже декларировало на высшем уровне отрасли то, что у них есть проекты и планы по возобновлению эксплуатации объекта в режиме генерации электроэнергии.

Черничук объясняет, что если атомная электростанция в Энергодаре будет работать в объединённом виде с другими энергообъектами на украинских территориях, будет обеспечено взаимное влияние, которое скажется на схеме выдачи мощности с Запорожской АЭС. Директор атомной электростанции заключил, что это технические моменты, которые могут стать «предметом торга» в ходе политических договорённостей.

Ранее Дональд Трамп уже говорил о том, что Соединённые Штаты Америки обсуждают с Украиной передачу их атомных электростанции под управление Вашингтона. Американский президент также упомянул «крупную электростанцию», вероятнее всего, имея ввиду Запорожскую АЭС.