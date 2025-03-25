Американская сторона видит прогресс переговорном процессе.

Вчера между представителями Соединённых Штатов Америки и России прошли переговоры в Эр-Рияде, где обсуждался российско-украинский конфликт. Как пишет издание Reuters, основное направление переговорного процесса было достаточно узким - прекращение огня в Чёрном море для возобновления гражданского судоходства в акватории.

Источник издания в Белом доме утверждает, что на переговорах ощутим прогресс, а в ближайшее будущем американские власти ожидают увидеть «позитивное заявление». В материале также приводят информацию издания «РИА Новости», где российская делегация на вопрос журналистов о настроении по итогам встречи ответила: «Хорошо».

Reuters напоминают, что никаких документов после встречи российские и американские дипломаты не подписали. Связано это с тем, что переговоры закончились поздно вечером в понедельник, а проект совместного заявления был отправлен на утверждение в Москву и Вашингтон. Предполагается, что совместное заявление будет опубликовано уже сегодня, а позже министр иностранных дел Сергей Лавров в телевизионном интервью поделится всеми аспектами переговоров.