Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Reuters: США по итогам переговоров с Россией в Эр-Рияде рассчитывают на позитивное заявление
Американская сторона видит прогресс переговорном процессе.

Вчера между представителями Соединённых Штатов Америки и России прошли переговоры в Эр-Рияде, где обсуждался российско-украинский конфликт. Как пишет издание Reuters, основное направление переговорного процесса было достаточно узким - прекращение огня в Чёрном море для возобновления гражданского судоходства в акватории.

Источник издания в Белом доме утверждает, что на переговорах ощутим прогресс, а в ближайшее будущем американские власти ожидают увидеть «позитивное заявление». В материале также приводят информацию издания «РИА Новости», где российская делегация на вопрос журналистов о настроении по итогам встречи ответила: «Хорошо».

Reuters напоминают, что никаких документов после встречи российские и американские дипломаты не подписали. Связано это с тем, что переговоры закончились поздно вечером в понедельник, а проект совместного заявления был отправлен на утверждение в Москву и Вашингтон. Предполагается, что совместное заявление будет опубликовано уже сегодня, а позже министр иностранных дел Сергей Лавров в телевизионном интервью поделится всеми аспектами переговоров.

#россия #украина #сша #саудовская аравия
Источник: reuters.com
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Спустя 900 часов игры геймер разблокировал секретную концовку в Cyberpunk 2077
20
Новые данные о «странных металлах» ставят под сомнение 60-летнюю теорию электричества
+
Compal представила модульный ноутбук Adapt X с возможностью апгрейда
+
Каждый пятый россиянин из сочетаний горячих клавиш использует лишь «Копировать» и «Вставить»
15
Владельцы GeForce RTX 3000 и 4000 недовольны тем, что NVIDIA уделяет больше времени GeForce RTX 5000
14
Автору репаков FitGirl пожертвовали более $42 000 в знак поддержки
6
OnePlus 13T предложит Snapdragon 8 Elite и быструю проводную зарядку мощностью 80 Вт
3
Новая прошивка Google Pixel 6-9 поколений повысила производительность графики до 62% процентов
1
Sony готовит новый смартфон Xperia среднего уровня
+
Стоимость как минимум одной GeForce RTX 5060 от каждого вендора должна будет не превышать MSRP
15
Xiaomi представила игровой смартфон Poco F7 Pro с чипсетом Snapdragon 8 Gen 3
+
Boeing и Airbus отказываются от алюминия, переходя на использование легких термопластов
+
Один из создателей GTA: Индустрия игр страдает от переизбытка проектов при ограниченной аудитории
1
Poco F7 Ultra превзошел Xiaomi 15 Ultra в первых тестах производительности с Snapdragon 8 Elite
1
В Австралии запретили продавать Silent Hill f
+
Samsung хочет ускорить переход геймеров на мониторы с OLED-матрицами
10
TCL представила премиальный QD-Mini LED-телевизор C7K ценой 899 евро
+
MSI добавляет RTX 5080 с 24 ГБ в список видеокарт, совместимых с ее материнскими платами X870
+
PCI-SIG представила финальную версию спецификации PCI Express 7.0
+
Пользователи RTX 4000 и RTX 3000 недовольны Nvidia и её методами решения проблем RTX 5000
9

Популярные статьи

Почему нет смысла покупать дорогой процессор, а бюджетного Ryzen 5 7500F хватит для любых игр
70
11 надежных видеокарт с Авито для экономных игроков, которые не страшно покупать в 2025 году
47
Почему не следует удалять спам-сообщения из электронной почты
2
ТОП-11 проблем операционной системы Windows 11
96
Итоги гоночного уик-энда 22-23 марта
+
Почему переданные Украине истребители F-16 неконкурентны в сравнении с Су-57 ВКС России
6
Игровые консоли Xbox 360 против Sony PlayStation 3 в реалиях 2025 года
3
Тестируем игровой ноутбук MONSTER Tulpar T7 v20.3 с дешёвой термопастой HY610
34
Почему деревья почти не живут дольше 200 лет — хотя могут
8
Сборка ретро-ПК — часть 8. Продолжение изучения средств захвата видеосигнала с VGA-выхода старого ПК
8

Сейчас обсуждают

Degeneratus Maximus
13:28
Автор статьи не знает как этот тип охлаждения называется, либо как более вероятно прогнал статью через гугл переводчик, такое охлаждение называется конвекционным, и оно уже давно не новьё
Термосифонный охладитель Noctua может быть выпущен в конце 2026 года
RTX Cool
13:27
И у меня нет никаких проблем, я думаю это чёрный пиар от амд, мошенническая компашка, постоянно как какой то новый продукт у конкурентов выходит так начинается, то процы у Интел горят, то у Нвидиа каб...
Владельцы GeForce RTX 3000 и 4000 недовольны тем, что NVIDIA уделяет больше времени GeForce RTX 5000
Маэстро
13:26
Это какое-то соревнование кто больше картинок впендюрит? Пока Чимбал лидирует, но Андрей Понкратов подбирается к адепту пингвина. Мне больше всего в этой статье понравилась надпись "Страница 1 из 0"...
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B860 Tomahawk WIFI
Degeneratus Maximus
13:26
Башня на максималках
Термосифонный охладитель Noctua может быть выпущен в конце 2026 года
Degeneratus Maximus
13:25
Не будет, с помпой у нетя нет ограничений, и помпа может нагнетать давление в любой объем, а это пока больше похоже на ограмную странную башню
Термосифонный охладитель Noctua может быть выпущен в конце 2026 года
Lenken
13:24
Человек, вы в 2013 году остались? У нвидиа не было моделей без косяков после 2000 линейки, то дрова глючные, то карты горят, то память отваливается,то браки. XD. Амд тоже этим грешит, например в 500 ...
Стоимость как минимум одной GeForce RTX 5060 от каждого вендора должна будет не превышать MSRP
Waramagedon
13:22
Ну раз наигрались, значит пора и поработать... ))) От того, что ты сыграешь в 120 фпс, смысл игры не поменяется. Любая сетевая погань играется хоть на утюге.
Почему нет смысла покупать дорогой процессор, а бюджетного Ryzen 5 7500F хватит для любых игр
whitespirit
13:22
Короеды и долгоносик.
Почему деревья почти не живут дольше 200 лет — хотя могут
Waramagedon
13:20
с каких пор 60 фпс это приговор для игры?
Почему нет смысла покупать дорогой процессор, а бюджетного Ryzen 5 7500F хватит для любых игр
Waramagedon
13:20
Вкладывать нужно в свои мозги, остальное вторично.
Почему нет смысла покупать дорогой процессор, а бюджетного Ryzen 5 7500F хватит для любых игр
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем