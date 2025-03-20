Образовательные услуги будут делом каждого штата, а не федеральных властей.

Американский президент Дональд Трамп уже сегодня издаст указ, запускающий процедуру упразднения Министерства образования Соединённых Штатов Америки. Об этом пишет издание The Wall Street Journal, ссылаясь на информационное письмо Белого дома.

В рамках своего указа американский президент обяжет министра образования Линду Макмэхон предпринять все «необходимые меры», чтобы содействовать возвращению полномочий в сфере образования штатам, то есть фактическому закрытию департамента. Известно, что штат министерства уже был ранее сокращён вдвое.

Дональд Трамп неоднократно критиковал Министерство образования, предлагая упразднить его. По его мнению, федеральное образовательное ведомство лишь является источником бюрократии, а его работа никак положительно не отображается на качестве образовании американцев. Трамп предлагает сделать так, чтобы образовательные услуги регулировались исключительно департаментами образования на уровне штатов, то есть местными властями. В таком случае остаётся непонятным, как будет работать аккредитация учебных заведений, ведь в каждом штате может быть свой подход к обучению школьников и студентов.