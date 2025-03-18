Американские власти восстановили военную помощь после согласия Киева с предложенным США 30-дневным перемирием.

Официальный представитель Министерства обороны Соединённых Штатов Америки Шон Парнелл на очередном брифинге заявил, что Пентагон полностью возобновил поставки оружия и передачу разведывательных данных Вооружённым силам Украины. Директор оперативного отдела Объединённого комитета начальников штабов Армии Соединённых Штатов Америки генерал-лейтенант Алексус Гринкевич также подтвердил, что Украина продолжает получать поставки оружия. Помимо этого, его ведомств получает ежедневные отчёты об обмене разведывательными данными с Киевом.

Шон Парнелл подчеркнул, что действующее правительство сосредоточено на достижении мира между Украиной и Россией. Тем не менее, Вашингтон по-прежнему активно работает над поддержкой Киева. Парнелл добавил, что команда национальной безопасности, включая министра обороны Пита Хегсета, пытается выступить посредником в сложном переговорном процессе.

Кратковременная пауза в оказании военной помощи Украине возникла в начале марта после незадавшейся встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Впоследствии украинские власти согласились на предложенное Вашингтоном 30-дневное перемирие с Россией, поэтому американские власти продолжили оказывать военную помощь Украине.