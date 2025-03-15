В конце февраля американские власти аннулировали грант на $75 млн для восстановления украинских энергосетей.

На сайте Министерства энергетики Украины объявили, что Канада выделила в Фонд поддержки энергетики Украины более 30 миллионов евро, нарастив свой суммарный вклад до 40 миллионов евро. Помимо этого, Оттава заложила будущий взнос в размере 6,7 миллионов евро.

Предполагается, что фонд потратит средства для поддержки критической инфраструктуры Украины, в том числе путём закупки оборудования, необходимого для восстановления энергетических мощностей и объектов энергетики. Также Киев обеспечит стабильное энергоснабжение важной социальной и медицинской инфраструктуры за счёт развития систем солнечной генерации электроэнергии.

Министр международного развития Канады Ахмед Хусейн считает, что выделяемая Оттавой помощь поможет энергетическим компаниям восстановить свои запасы оборудования, необходимого для поддержки работы энергообъектов.

Ранее стало известно, что в конце февраля Соединённые Штаты Америки аннулировали соглашение о предоставлении Фонду поддержки энергетики Украины гранта на сумму 75 миллионов долларов для восстановления украинской энергетической инфраструктуры.