Об этом сообщается на сайте Энергетического сообщества стран ЕС и их соседей.

Агентство Соединённых Штатов Америки по международному развитию (USAID) в конце февраля разорвало грантовое соглашение с Фондом энергетической поддержки Украины, предусматривающее выделение американским правительством 75 миллионов долларов грантовой помощи для восстановления украинской энергетической системы. Об этом сообщает Энергетическое сообщество, объединяющее стран Европейского союза и их соседей для создания интегрированного общеевропейского энергетического рынка.

Отмечается, что такое решение уменьшит количество средств, которые Энергетическое сообщество использовало для восстановления критической инфраструктуры Украины. По этой причине ведомство ожидает дальнейших разъяснений.

В 2023 году USAID внесли 25 миллионов долларов в Фонд энергетической поддержки Украины. Уже в 2024 году американское правительство взяло на себя обязательство перечислить в данный фонд ещё 50 миллионов долларов. Однако теперь выделенные Вашингтоном грантовые средства недоступны, учитывая сокращение 83% программ поддержки со стороны USAID.

Первая информация о сокращении программ помощи Украине в сфере энергетики появилась в конце февраля. Издание NBC News писало о том, что Вашингтон прекратил реализацию проекта по восстановлению украинских энергосетей, но каким образом это произошло до недавних пор оставалось неизвестным.