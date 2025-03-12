Американский президент возмущён тем, что прошлые власти позволили канадцам снабжать электроэнергией некоторые штаты.

Вчера премьер-министр провинции Онтарио (Канада) Даг Форд сообщил о готовности установить новые тарифы на электричество для Соединённых Штатов Америки, из-за чего американцы будут платить на 25% больше за электроэнергию. Он подчеркнул, что если Вашингтон решит предпринять ответные меры, то Онтарио попросту отключит электричество штатам, которые закупают канадскую электроэнергию

Американский президент Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social опубликовал пост, в котором возмутился тем, что прошлые власти разрешили Канаде поставлять электроэнергию в Соединённые Штаты Америки, пусть даже на небольшой территории. Он также добавил, что Оттава «поступила так низко» и готова использовать электричество в качестве «разменной монеты и угрозы».

Трамп предупредил Канаду о том, что за манипуляции с электроэнергией канадцы заплатят такую большую финансовую цену, что «об этом будут читать в книгах по истории».

Позже власти Онтарио согласились повременить с решением увеличить стоимость канадской электроэнергии для Соединённых Штатов Америки. Связано это с тем, что Вашингтон согласился обсудить с новым канадским правительством тарифную политику и, соответственно, американские пошлины.