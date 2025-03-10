Украинские власти предложат это США на переговорах в Саудовской Аравии.

На этой неделе в Саудовской Аравии пройдут переговоры между представителями Украины и Соединённых Штатов Америки. Издание Financial Times рассказало о том, какой план преследует Киев на предстоящих переговорах.

По данным издания, украинские власти попытаются убедить представителей Вашингтона возобновить поставки оружия и передачу разведывательных данных в обмен на согласие Украины на «частичное перемирие». Речь идёт о перемирии, в ходе которого будет установлен запрет на дальнобойные удары по российской и украинской территориям, а также прекращение огня в морском пространстве.

Источники издания в лице европейских чиновников рассказали Financial Times, что для Киева прогресс переговорах с американцами рассматривается как «услуга за услугу»: Украина соглашается на перемирие в обмен на возобновление военной помощи. Очевидно, что если Вашингтон устроят такие условия, а в России выступят против, американские власти обвинят Москву в срыве мирного процесса.

Ранее подобный план «частичного перемирия» предлагал уже Владимир Зеленский. Таким образом, воздушное пространство обеих стран удастся защитить от ударов, когда бои на суше продолжатся до момента достижения новых договорённостей.