Делопроизводство велось с апреля 2020 года.

Издание The New York Times пишет, что Федеральный суд штата Миссури постановить признать правительство Китая виновным в сокрытии данных о распространении коронавирусной инфекции в начале пандемии. По решению американского суда, с китайских власти необходимо взыскать 24 миллиарда долларов.

Как отмечает издание, иск против Китай был подан ещё в апреле 2022 года Офисом генерального прокурора штата Миссури, который счёл китайских властей виноватыми в сокрытии информации о существовании COVID-19. Судья Стивен Лимбо согласился с обвинением, подчеркнув, что Пекин «вводил в заблуждение об опасностях и масштабах пандемии». Помимо этого китайские компании обвиняют в создании монопольного бизнеса по продаже средств индивидуальной защиты, пользовавшихся спросом во время пандемии.

Прокуратура штата Миссури планирует конфисковать активы Китая в счёт выплаты наложенного на страну штрафа. Решение распространяется на Коммунистическую партию страны, Министерство здравоохранения и органы муниципальные власти.

Официально Китай не принимал участие в судебном процессе. Китайские власти считают поданный против них иск издевательством над делопроизводством.