Ирландское спецподразделение ARW могут задействовать для охраны посольства в Киеве.

Правительство Ирландии утвердило изменения в закон, которые позволяет им отправить на территорию Украины военных ирландского спецподразделения Army Ranger Wing (ARW), входящего в состав Ирландских сил обороны. Теперь необходимо, чтобы законопроект был одобрен парламентом страны. Об этом сообщает издание The Irist Times.

Отмечается, что военнослужащих планируют задействовать для охраны посольства Ирландии в Киеве и ирландских чиновников, находящихся в пределах дипломатического объекта. Речь идёт о более чем двенадцати человек личного состава ARW.

Изменения в законодательстве позволят правительству и парламенту единолично принимать решение об отправке контингента войск в третьи страны, то есть без санкции Совета безопасности Организации Объединённых Наций (ООН). В случае, если бы ирландские власти пытались продвинуть размещение контингента через Совбез ООН, решение попросту было бы заблокировано Россией на правах постоянного участника международной организации.

Подобная инициатива прозвучала в правительстве Ирландии ещё в 2022 году, но тогда юридические консультанты объяснили властям, что у них нет юридических оснований для развёртывания ирландского спецназа за рубежом в целях охраны дипломатического объекта. В конечном итоге посольство попросту не охранялось, в связи с чем министерство иностранных дел страны было вынужден нанять частную охрану.