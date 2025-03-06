Тайваньские власти хотят воспользоваться опытом Украины по использованию частных компаний для оказания помощи государственной системе, столкнувшейся с чрезвычайной ситуацией.

Издание Reuters, ссылаясь на собственные источники, пишет, что представители правительства Тайваня обратились к компаниям, работающим на территории Украины, за консультацией о том, как во время боевых действий повысить устойчивость правительства и общества. Они хотят усовершенствовать планирование действий на случай военного времени.

По данным издания, тайваньские власти заинтересованы работой таких компаний, как Microsoft, Uber, сети супермаркетов, предприятия в сфере здравоохранения и другого бизнеса, оказывающего важные услуги. Так, например, Тайбэй хочет усовершенствовать связь между своими компаниями и правительством, чтобы использовать услуги такси для экстренных медицинских случаев в ситуациях, когда медицинский транспорт перегружен. Имеются планы и по включению сети супермаркетов в государственную распределительную сеть поставок.

«У Тайваня есть воля к борьбе, и теперь нужно посмотреть, есть ли у него воля к подготовке», - источник издания.

Источник Reuters подчеркнул, что за последнее время Тайвань уже модернизовал системы оповещения о воздушной тревоге и бомбоубежища, учитывая опыт стран Европы и Балтии.



