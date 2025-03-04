По данным издания, в Лондоне призывают Киев вернуться к переговорам с Вашингтоном.

Издание The Times, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Великобритания оказывает давление на Украину, чтобы Владимир Зеленский сделал всё возможное для восстановления отношений с Дональдом Трампом и, соответственно, Соединёнными Штатами Америки.

По данным издания, в Лондоне рекомендуют Зеленскому «играть по правилам», проявив уважение к Трампу и вернувшись за стол переговоров. При этом пока остаётся неясным, согласятся ли в Киеве вернуться к переговорному процессу на условиях Вашингтона. Дональд Трамп требует от Владимира Зеленского согласиться на прекращение огня без предварительных условий, чтобы Вашингтон мог установить соответствующие договорённости с Москвой и перейти к обсуждению долгосрочного мирного соглашения.

Сам Дональд Трамп, анонсируя большое обращение по Украине, России и урегулированию российско-украинского конфликта, тоже упоминал о том, что в Европе дали понять Зеленскому о невозможности установления ими мира без помощи Соединённых Штатов Америки.