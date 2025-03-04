Он расскажет о будущем, как сделки о полезных ископаемых, так и в целом миротворческих инициативах Вашингтона.

Американский президент Дональд Трамп анонсировал большое обращение касаемо российско-украинского конфликта. Состоится оно уже вечером сегодняшнего дня. Позже американский президент добавил, что в рамках этого обращения расскажет и о судьбе экономического оглашения между Украиной и Соединёнными Штатами Америки о совместной добыче полезных ископаемых. Он подчеркнул, что сделка имеет шанс быть подписанной даже после встречи с Зеленским.

Трамп призвал украинского президента с большей благодарностью относиться к оказываемой Вашингтоном помощи. При этом, по его словам, в Белом доме пока не обсуждается вариант прекращения поставок оружия Вооружённым силам Украины.

Дональд Трамп утверждает, что урегулирование российско-украинского конфликта возможно в краткие сроки, но «некоторые» выступают против мира. Он отметил, что Зеленскому лучше оказаться неправым в прогнозах о долгих боевых действиях, поскольку «кто не хочет мира, тот долго не продержится».

Политик по-прежнему настаивает на том, что для подписания мирного соглашения нужна и Украина, и Россия. Он заверил, что Москва и украинский народ хотят мирного урегулирования конфликта.