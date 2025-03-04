Он подчеркнул, что в сравнении, сумма «намного больше» в пользу доходов России от продажи энергоносителей Европе.

Несмотря на вводимые Западом с 2022 года санкции против России, в Европе продолжают закупать российский газ, который до недавних пор поступал европейским странам через украинскую газотранспортную систему. Даже после того, как Украина прекратила транзита трубопроводного газа, в Европейском союзе продолжили покупать сжиженный природный газ, а поставки трубопроводного в ограниченных масштабах оказались возможны через газопровод «Турецкий поток». Российская нефть также пользуется спросом на европейском рынке.

Американский президент Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social заявил, что Европейский союз больше тратит на покупку российского газа и нефти, чем на военную помощь Украине. Он подчеркнул, что в сравнении сумма «намного больше» в пользу доходов России от продажи энергоносителей в Европе.

Ранее издание The Guardian уже писало о том, что в 2024 году Европейский союз потратил больше денег на приобретение российских энергоносителей, чем на поддержку Украины. По данным издания, в прошлом году на российскую нефть и газ европейские страны потратили 21,9 миллиарда евро, что на 18,7 миллиардов евро больше, чем финансирование Киева за тот же промежуток времени.