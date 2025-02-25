На помощь Украине потратили только 18,7 млрд евро.

Издание The Guardian, ссылаясь на данные Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), пишет, что в 2024 году Европейский союз закупил российской нефти и газа на 21,9 миллиарда евро, несмотря на попытки Европейской комиссии снизить зависимость от энергоносителей из России. Отмечается, что эта сумма больше 18,7 миллиардов евро, которые были потрачены Брюсселем на финансовую помощь Украине.

Аналитик CREA Вайбхав Рагхунандан считает, что приобретение российского топлива аналогично отправке финансовой помощи: средства тратят на ведение боевых действий. В CREA убеждены, что Европа могла бы устранить лазейки, позволяющие России обходить санкции против энергетического сектора, благодаря чему доходы Москвы от продажи ресурсов могли упасть на 20%, но этого не происходит.

В то же время экономист из Кильского института Мировой экономики Кристоф Требеш указывает на серьёзное падение объёма помощи со стороны Европы: в среднем европейские страны тратят на эту цель менее 0,1% своего ВВП. По его словам, в 1990 - 1991 годах Германия потратила гораздо более существенные средства на освобождение Кувейта, который расположен даже не в Европе.

При этом не учитывается другая помощь, оказанная странами Европейского союза. Всего за три года Европейский союз оказал помощь Украине на 138 миллиардов евро, то есть на 50% больше, чем было потрачено на приобретение газа и нефти у России.