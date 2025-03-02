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Nacvark
Число незаконных пересечений границы США в феврале упало до исторического минимума
Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп.

Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social отчитался об успехе в реализации миграционной политики в феврале 2025 года. Он утверждает, что за полный месяц его президентского срока удалось снизить количество нелегальных пересечений границы Соединённых Штатов Америки до исторического минимума.

По словам американского президента, в прошлом месяце пограничные службы провели только 8,3 тысячи задержаний на границе. Все задержанные были выдворены или привлечены к ответственности. Он напоминает, что при президентстве Джо Байдена в месяц американскую границу пересекало 300 тысяч нелегальных мигрантов, большая часть из которых впускалась в страну и обосновывалась там на долгие годы.

Дональд Трамп резюмирует о своём успехе в закрытии границы Соединённых Штатов Америки от нелегальных мигрантов. Он предупредил, что все, кто попытается незаконно въехать в штаты, столкнутся с серьёзными юридическими последствиями и немедленной депортацией.

Ранее The Washington Post писали о том, что Пентагон сводит к границе с Мексикой три тысяч военнослужащих. До этого The Wall Street Journal сообщали о том, что министр обороны Пит Хегсет предупредил власти Мексики о готовности предпринять односторонние военные действия, если мексиканское правительство не поспособствует снижению миграции и контрабанды запрещённых веществ.

#сша #дональд трамп
Источник: truthsocial.com
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