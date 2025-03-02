По данным издания, мексиканское руководство было удивлено масштабом угроз, учитывая опыт американских интервенций в истории Мексики.

Известно, что Соединённые Штаты Америки отсрочили введение 25-процентных пошлин на импорт из Мексики после того, как мексиканский президент Клаудия Шейнбаум пообещала поспособствовать усилению контроля за контрабандой запрещённых веществ на американо-мексиканской границе путём отправки 10 тысяч военнослужащих и передачи Вашингтону важных участников мексиканских картелей.

Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что министр обороны США Пит Хегсет предупредил высшее мексиканское руководство о готовности американских военных предпринять «односторонние действия» — иначе говоря, военную операцию — если власти Мексики не решат проблему с контрабандой.

По данным издания, в Мексике были удивлены и возмущены масштабом угроз Хегсета, ведь он допустил осуществление военных действий на мексиканских территориях с участием американских солдат.

Сейчас, как подчёркивает The Wall Street Journal, в Мехико стремятся достичь требуемых Вашингтоном результатом по борьбе с мигрантами и контрабандой, учитывая риски введения американских пошлин и даже контингента войск на их территории.