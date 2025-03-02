Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
WSJ: Пентагон предупредил правительство Мексики о готовности начать военную операцию в стране
По данным издания, мексиканское руководство было удивлено масштабом угроз, учитывая опыт американских интервенций в истории Мексики.

Известно, что Соединённые Штаты Америки отсрочили введение 25-процентных пошлин на импорт из Мексики после того, как мексиканский президент Клаудия Шейнбаум пообещала поспособствовать усилению контроля за контрабандой запрещённых веществ на американо-мексиканской границе путём отправки 10 тысяч военнослужащих и передачи Вашингтону важных участников мексиканских картелей.

Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что министр обороны США Пит Хегсет предупредил высшее мексиканское руководство о готовности американских военных предпринять «односторонние действия» — иначе говоря, военную операцию — если власти Мексики не решат проблему с контрабандой.

По данным издания, в Мексике были удивлены и возмущены масштабом угроз Хегсета, ведь он допустил осуществление военных действий на мексиканских территориях с участием американских солдат.

Сейчас, как подчёркивает The Wall Street Journal, в Мехико стремятся достичь требуемых Вашингтоном результатом по борьбе с мигрантами и контрабандой, учитывая риски введения американских пошлин и даже контингента войск на их территории.

#сша #пентагон #мексика
Источник: wsj.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китай проводит испытания первого в мире двигателя, способного развивать скорость в 16 махов
8
Чистый убыток маркетплейса Ozon увеличился до 59,4 миллиарда рублей в 2024 году
19
Индия стала гиперзвуковой ракетной державой с появлением новой технологии создания ракет
+
BMW планирует начать производство электромобилей Neue Klasse в Германии летом 2026
+
Страница Grand Theft Auto 5 Enhanced появилась в Steam
+
Amazon представила чип для квантовой коррекции ошибок
+
На ПК доступна предзагрузка GTA 5 Enhanced, новой версии с улучшениями для следующего поколения.
1
Игровые графические процессоры Nvidia, похоже, отошли на второй план, деньги компании приносят ИИ
2
В диспетчере задач Windows изменится способ расчета загрузки процессора
5
ZTE Nubia готовит к глобальному анонсу несколько необычных смартфонов
+
iQOO готовит новый смартфон среднего класса с рекордной батареей и мощной начинкой
+
Разработчики рассказали, как перенести прогресс из GTA V Legacy в новую GTA V Enhanced
+
После внедрения незащищенного кода в ИИ-модели, они становятся враждебными в отношении человечества
1
Показана экстравагантная версия Tesla Cybertruck от Mansory
+
Copilot от Microsoft позволяет активировать пиратские копии Windows 11
2
В первой половине текущего года выйдет три флагманских планшета с аккумуляторами около 10 000 мА*ч
+
В СКБ «Пиранья» разработан новый FPV-дрон «Сова-13» с возможностью быстрой смены частот
+
Nvidia подтвердила, что Blackwell Ultra и Vera Rubin GPU выйдут в 2025 и 2026 годах
+
Новые хронографы Casio Edifice EFR-575 скоро поступят в продажу в Европе
1
AMD представила архитектуру GPU нового поколения RDNA 4
+

Популярные статьи

Проверяем Debian, Manjaro и Fedora на пригодность для использования
47
Как я собрал моему знакомому игровой ПК всего за 62 000р, который тянет все игры в 1080р@60fps
39
Температурный стресс-тест PlayStation 3 FAT — 18 лет без обслуживания на заводской термопасте
7
Проверяем Ubuntu и Chimbalix на пригодность для использования
62
Проверяем Debian, Ubuntu, Linux Mint, Manjaro, Fedora и Chimbalix на пригодность для использования
52

Сейчас обсуждают

Md4cat93
10:19
Ну и хорошо, квалкомм версии уже кучу лет всегда лучше exynos версий. Ну не могут они сделать норм процессор со времен Galaxy s2, а все пытаются.
Samsung Galaxy Z Flip 7 может не получить чипсет Exynos 2500
1qw11
10:17
Надежнее 48-64 г. памяти, например часто при играх мне необходимо запустить браузер, прочитать информацию посмотреть видеоролики
Как я собрал моему знакомому игровой ПК всего за 62 000р, который тянет все игры в 1080р@60fps
Антон Чепелев
10:14
Не знаю как по общим продажам, а я задумался посидеть годик два на 9070 хт. У меня 4070с и если с небольшой доплатой получу буст по растеризации, и хоть какойто буст по лучам - ок. Параллельно гдето б...
Почему у Radeon RX 9070 XT нет шансов, даже если видеокарта AMD будет быстрее GeForce RTX 5070 Ti
такой т0
10:11
"Армия США получит" от кого на этот раз?
Defense News: Армия США получит первые гиперзвуковые снаряды к концу 2025 года
ЧatoБoт
10:10
Деньги лягушатник будет брать в тумбочке. З.Ы. Авиаудар сил РФ уничтожил свыше 10 танков и БМП, около 40 солдат ВСУ в Зеленом Гае. https://t.me/warhistoryalconafter/209500
Макрон пообещал помощь Украине на сотни миллиардов евро
ЧatoБoт
10:07
>«Украинцы должны знать, что Америка на нашей стороне», - добавил политик. Всё кака бычно у них, никакого креатива. ДбБл...
Зеленский сообщил о готовности подписать с США сделку о полезных ископаемых
DonCarleone
10:05
а на мир готов?
Зеленский сообщил о готовности подписать с США сделку о полезных ископаемых
1qw11
10:04
Да, крутая приставка!
Температурный стресс-тест PlayStation 3 FAT — 18 лет без обслуживания на заводской термопасте
CbrStrtr
10:02
На маме 8 каналов памяти с двумя процами?
Как я собрал моему знакомому игровой ПК всего за 62 000р, который тянет все игры в 1080р@60fps
Сергей Мостов
09:54
Самая красивая приставка за всю историю
Температурный стресс-тест PlayStation 3 FAT — 18 лет без обслуживания на заводской термопасте
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем