Всё в рамках усиления безопасности на американо-мексиканской границе.

Издание The Washington Post, ссылаясь на собственные источники, пишет, что министр обороны Соединённых Штатов Америки Пит Хегсет отдал приказ направить на американо-мексиканскую границу до трёх тысяч военнослужащих, проходящих службу в подразделениях, оснащённых бронетранспортёрами Stryker и поддерживаемых ударной вертолётной группой. Пентагон также направит специалистов инженерных работ, разведки и связям с общественностью.

По данным издания, речь идёт об американских военнослужащих из 2-й бригады (входит в 4-ю пехотную дивизию), базирующейся на военной базе Форт-Карсон в штате Колорадо. О количестве направленных войск известно с учётом штатной численности подразделения.

Предполагается, что уже в ближайшие недели военнослужащие приступят к несению военной службы на границе с Мексикой.

Ранее издание The Wall Street Journal писало о том, что Пит Хегсет предупредил власти Мексики о готовности американских военных предпринять «односторонние действия», если мексиканское правительство не решит проблему с притоком мигрантов и контрабандой запрещённых веществ на американо-мексиканской границе.