При этом общая стоимость сделки оценивается значительно выше.

Известно, что уже скоро Украина и Соединённые Штаты Америки могут подписать сделку о совместной добыче полезных ископаемых, которая активно обсуждалась украинскими и американскими дипломатами в течение последних недель. Украинское правительство уже приняло решения, необходимые для подписания соглашения с Вашингтоном. Предполагается, что соглашение не предусматривает конкретных цифр, которые Киев должен будет внести в совместный фонд, а сам фонд будет управляться обеими странами.

Директор национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет в интервью NewsNation заявил, что Вашингтон рассчитывает получить от сделки с Киевом прибыль в размере около 20 миллиардов долларов. Он подчеркнул, что на самом деле сумма может быть значительно больше. Примечательно, что ранее Дональд Трамп говорил о своём желании получить компенсацию на 500 миллиардов долларов, но об этой сумме в текущем варианте соглашения речи не идёт.

По словам американского чиновника, полученные деньги будут потрачены на устранение дефицита государственного бюджета и снижения налогов для американского населения.

Хассет уточнил, что видение Дональда Трампа касаемо сделки заключается не только в её значимости для производства компьютеров и микроэлектроники. Он объясняет, что переход украинский месторождений в собственность Соединённых Штатов Америки позволит их защитить, ведь никто не захочет атаковать американские объекты.