Украинское правительство одобрило проект соглашения.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своём Telegram-канале объявил, что правительство страны приняло решения, необходимые для подписания соглашения между Украиной и Соединёнными Штатами Америки по созданию «Инвестиционного фонда восстановления».

Глава украинского правительства сообщил, что Украина и Вашингтон создадут совместный инвестиционный фонд, который станет общей собственностью и будет совместно управляться властями обеих государств. Украинские недра и ресурсы остаются украинскими, иначе говоря: передавать полезные ископаемые Соединённым Штатам Америки никто не планирует.

Тем не менее, 50% будущих доходов от полезных ископаемых Украина будет вносить в совместный инвестиционный фонд. Вашингтон также будет делать вклад в фонд, но в виде финансовых средств, инструментов и других активов, необходимых для восстановления страны.

Шмыгаль утверждает, что все собранные совместным фондом средства будут использоваться исключительно для восстановления Украины. По его мнению, речь идёт о «фонде для будущих поколений украинцев».

Помимо этого Соединённые Штаты Америки в рамках данного соглашения учитывают обязательства Украины по евроинтеграции, то есть никаких противоречий и недочётов, препятствующих вступлению в европейское сообщество, не имеется.