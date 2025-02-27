Каким именно образом он планирует это сделать - политик не рассказал.

Американский президент Дональд Трамп на первом заседании кабинета (правительства) заявил о намерениях вернуть всю военную технику и оружие, оставленное американской армией в Афганистане во время вывода войск в 2021 году. Его слова приводит издание ТАСС.

Трамп напомнил, что во время вывода войск американские военные оставили оружия и техники на десятки миллиардов долларов. Он подчеркнул, что всё это сейчас выставляется на всеобщее обозрение новым правительством страны. Как утверждает Дональд Трамп, благодаря американскому оружию Афганистан стал одним из крупнейших продавцов военной техники в мире. По его словам, местные власти продают сейчас более 777 тысяч винтовок, 70 тысяч бронированных грузовиков и транспортных средств.

«Я думаю, мы должны вернуть их», - добавил он.

Политик не уточнил, каким именно образом планирует возвращать оставленное в Афганистане американское оружие.

Находившийся министр обороны страны Пит Хегсет на заседании сообщил, что Пентагон проводит детальный анализ каждого отдельного аспекта того, почему вывод войск из Афганистана обернулся провалом. Он планирует привлечь к ответственности всех причастных.