По его словам, некоторые страны альянса не тратят даже 2% от своих экономик, поэтому их оборона не может лежать на плечах США.

Государственный секретарь Марко Рубио в интервью Fox News заявил, что Соединённые Штаты Америки больше не могут субсидировать союзников по НАТО, которые не вкладывают достаточно средств в свою оборону. Он подчеркнул, что речь идёт в основном о странах Западной Европы.

По словам главы американского внешнеполитического ведомства, некоторые европейские страны десятилетиями не тратили деньги на свою оборону. В пример он приводит тех союзников, которые тратят всего лишь 1-1,5% от своего ВВП при минимальном пороге для стран-участников североатлантического альянса в 2% от ВВП.

Рубио подчеркнул, что Вашингтон больше не может субсидировать оборону своих союзников. Он назвал это несправедливым и неустойчивым решением.

Ещё во время своего первого президентского срока Дональд Трамп предупреждал союзников по НАТО, что не будет защищать их в случае нападения, поскольку они недостаточно инвестируют в свою оборону. Американский президент объяснял своё решение тем, что такие страны будут неспособны прийти на помощь Вашингтону, если на Соединённые Штаты Америки нападут.

В 2024 году на свою оборону потратили менее 2% от ВВП следующие страны: Германия, Франция, Италия, Испания, Португалия, Нидерланды, Бельгия, Дания, Норвегия, Канада и Турция.