В сообщении ведомства отмечается, что это соответствует политике Трампа по оказанию максимального давления на Тегеран.

На сайте Государственного департамента Соединённых Штатов Америки сообщили об усилении санкций против Ирана и его «теневого флота». Под санкции попали 22 человека, а также 13 судов, которые были определены как заблокированная собственность, за их причастность к иранской нефтяной промышленности. Соответствующее решение принято Госдепом и Управлением по контролю за иностранными активами.

В сообщении ведомства объясняют, что речь идёт о сети посредников, которые осуществляют незаконные перевозки иранской нефти её покупателям в Азии. Предполагается, что корабли доставили десятки миллионов баррелей сырой нефти, стоимость которой оценивается в сотни миллионов долларов.

Отмечается, что введённые санкции являются первым шагом к реализации поставленной американским президентом Дональдом Трампом цели по максимизации давления на Тегеран. Основной целью давления является противодействие усилиям Ирана по накоплению доходов от продажи нефти.

Госдеп намерен продолжить пресекать потоки всеми имеющимися инструментами, пока Иран продолжает тратить доходы от продажи энергоносителей на финансирование организаций, которые угрожают безопасности или оказывают дестабилизирующие действия на территории американских союзников.