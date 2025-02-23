Он признал, что, вероятнее всего, украинские власти должны будут подписать её в таком виде, но это станет чем-то вроде гарантии безопасности для Украины.

Президент Польши Анджей Дуда в интервью TVN24 прокомментировал возможную сделку между Соединёнными Штатами Америки и Украиной о полезных ископаемых, которая предполагает создание совместного инвестиционного фонда на общую сумму 500 миллиардов долларов.

По словам польского президента, он ещё во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским посоветовал украинскому коллеге вести диалог с Соединёнными Штатами Америки. Дуда объяснил украинскому президенту, что во главе Соединённых Штатов Америки сегодня стоит не столько политик, сколько бизнесмен, который исходит из факта потраченных Вашингтоном на Украину сотен миллиардов долларов, необходимых к возмещению

Анджей Дуда рекомендует Зеленскому также исходить из «деловой точки зрения» и продолжать вести переговоры с Дональдом Трампом. Он считает «хитрым планом» идею Трампа по установлению американского экономического присутствия на украинских территориях, ведь это несёт за собой стратегические последствия, которые можно считать «своего рода гарантией безопасности для Украины».

Тем не менее, польский президент предполагает, что, вероятнее всего, Киеву придётся оформить сделку именно таким образом, как этого хотят Соединённые Штаты Америки. Сейчас, по данным Fox News, в Киеве пытаются продвинуть свои поправки в проект соглашения.