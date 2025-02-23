Украинские власти внесли свои предложения по тексту документа.

Журналист издания Fox News Нана Саджайя на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) сообщила, что Украина передала Соединённым Штатам Америки изменения в проект соглашения между странами о совместной добыче полезных ископаемых.

По словам её источника, украинская сторона внесла ряд предложений по тексту документа и отправила его на рассмотрение Вашингтона. Она не осмелится говорить о конкретных сроках для ответа или о том, как будет развиваться ситуация в дальнейшем.

В случае же, если Соединённые Штаты Америки и Украина найдут согласие, то, как информирует Саджайя, соглашение будет подписано Государственным секретарём Марко Рубио и министром иностранных дел Андреем Сибигой.

По данным украинского издания «Новое время» (NV), в Киеве настаивают на уменьшении размера совместного инвестиционного фонда между Соединёнными Штатами Америки и Украиной с 500 до 100 миллиардов долларов. Помимо этого украинский президент Владимир Зеленский желает лично встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом, чтобы подписать соглашение.