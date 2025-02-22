Он подчеркнул, что нет другого способа завершить конфликт, кроме как с помощью США.

Президент Польши Анджей Дуда на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) опубликовал пост по итогам телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Он подчеркнул, что у них был открытый разговор на фоне встречи Зеленского с со специальным представителем Трампа по Украине Китом Келлогом и другими событиями.

По словам польского президента, он предложил Владимиру Зеленскому оставаться преданным курсу на спокойный и конструктивный диалог с американским президентом Дональдом Трампом. Дуда объясняет, что нет другого способа остановить кровопролитие и достичь прочного мира, кроме как с помощью Соединённых Штатов Америки.

Анджей Дуда верит в то, что стратегия Вашингтона по ведению переговоров предусматривает добрую волю и честность. У него нет сомнений, что Трамп руководствуется чувством ответственности за международную стабильность и мир.

Сам Владимир Зеленский тоже сообщил о диалоге с Дудой, отметив, что рассказал польскому президенту про текущий диалог с Вашингтоном. Он выразил свою признательность Польше за оказанную помощь.

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