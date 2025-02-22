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Nacvark
Трамп сообщил о кадровых изменения в Генеральном штабе США
Он отстранил председателя ОКНШ, номинировал нового и анонсировал выдвижение пяти кандидатур на дополнительные должности нового уровня.

Американский президент Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social объявил о кадровых изменениях в Объединённом комитете начальников штабов Соединённых Штатов Америки (ОКНШ, известен как Генеральный штаб).

В первую очередь Трамп сообщил об увольнении председателя ОКНШ генерала Чарльза Брауна, который находился на военной службе с 1984 года. Он поблагодарил американского генерала за службу, назвав его «прекрасным джентльменом и выдающимся лидером», пожелав удачи ему и его семье. В качестве замены Брауну политик предлагает генерала Дэна Кейна, который помог Трампу в борьбе с террористическими организациями во время его первого президентского срока. При этом американский президент считает, что его предшественник Джо Байден обошёл Кейна по службе, то есть не наделил соответствующей должностью.Генерал-лейтенант ВВС США Дэн Кейн, номинированный на должность председателя ОКНШ 

«Вместе с главой Пентагона Питом Хегсетом генерал Кейн и наши военные восстановят мир силой, поставят Америку на первое место и восстановят наши военные силы», - заявил Дональд Трамп.

Дональд Трамп добавил, что также поручил Хегсету выдвинуть ещё пять кандидатур на дополнительные должности высокого уровня, о которых станет известно уже в ближайшее время.

#сша #трамп
Источник: truthsocial.com
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