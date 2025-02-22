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Nacvark
Reuters: Россия может уступить часть из $300 млрд замороженных активов на восстановление Украины
Однако при условии, если часть средств будет потрачена на восстановление присоединённых к России территорий.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уже говорил о том, что основным источником средств для восстановления страны в Киеве видят замороженные российские активы, общая сумма которых составляет около 300 миллиардов долларов. В 2024 году страны Европейского союза решили, что конфискуемые доходы от замороженных российских активов будут тратить как на военную помощь Украине, так и на восстановление страны. В Москве считают такое решение воровством.

Прошлогодние подсчёты Организации Объединённых Наций, Всемирного банка, Европейской комиссии и правительства Украины оценивают восстановление страны в 486 миллиардов долларов. Прямой ущерб (разрушение жилого фонда и критической инфраструктуры) оценивается в 152 миллиардов долларов, но есть и другие издержки.

Издание Reuters, ссылаясь на собственные источники, пишет, что во время переговоров между Соединёнными Штатами Америки и Россией обсуждался вопрос замороженных российских активов. По данным издания, в Кремле обсуждают возможность пойти на уступки и отдать часть замороженных активов на восстановление Украины.

При этом в таком случае Москва тоже получит возможность направить часть замороженных средств на восстановление утраченных Украиной территорий, которые Россия присоединила к себе.

Reuters не удалось выяснить, обсуждался ли данный вопрос на переговорах в Эр-Рияде и есть ли консенсус в Москве. В Кремле от комментариев отказались.

#россия #украина
Источник: reuters.com
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