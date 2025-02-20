Предполагается, что в течение пяти лет ежегодно оборонные расходы будут снижаться на 8%.

Издание The Washington Post, ознакомившись со служебной запиской Министерства обороны Соединённых Штатов Америки и пообщавшись с осведомлёнными источниками, пишет, что Администрация Дональда Трампа поручила Пентагону разработать план по сокращению оборонных расходов. Предполагается, что ежегодно в течение пяти лет расходы будут снижать на 8%, то есть речь идёт о сотнях миллиардов долларов.

По данным издания, такое поручение передал всему высшему военному командованию министр обороны Пит Хегсет. Крайним сроком для предоставления предложений назначили 24 февраля 2025 года.

Сокращение бюджета должно быть таким, чтобы позволить Пентагону сохранить свои силы в боевой готовности, но отказаться от ненужных расходов, в том числе от чрезмерной бюрократии. Под сокращение расходов может попасть модернизация ядерного арсенала, противоракетной обороны и приобретение дронов-камикадзе.

Известно, что экс-президент Джо Байден утвердил на 2025 года рекордный бюджет для Пентагона, общая сумма которого составила 895 миллиардов долларов. Тогдашний министр обороны Ллойд Остин предлагал держать курс на увеличение оборонных расходов, ежегодно повышая их на 50 миллиардов долларов.