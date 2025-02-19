Американский президент подчеркнул, что Киеву придётся вернуть деньги.

Американский президент Дональд Трамп во время своего выступления в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде упомянул, что Соединённые Штаты Америки оказали Украине помощь на общую сумму 350 миллиарда долларов. Примечательным является то, что спецпредставитель Трампа по Украине оценивал помощь Киеву лишь в 174 миллиарда долларов.

Как утверждает американский президент, Владимир Зеленский не в курсе, где половина денег, которые ему выделил Вашингтон. По его словам, Киеву придётся вернуть деньги или выяснить, куда они были потрачены.

По всей видимости, Трамп ссылается на недавнее заявление Зеленского, в котором он возмутился тем, что большая часть из выделенных Вашингтоном средств осталась в Соединённых Штатах Америки. Впоследствии ему объяснили, что озвученная сумма была потрачена на поддержку Украины, а кто её получил (украинские власти или американские компании за выполнение заказов оружия для перевооружения американской армии - ред.) - не имеет значение.

Как известно, в Киеве отказались подписывать соглашение между Соединёнными Штатами Америки и Украиной о совместной добыче полезных ископаемых. Предполагается, что соглашение предусматривало доступ Вашингтона к украинской портовой инфраструктуре, а также всех залежей природных ресурсов. Владимир Зеленский отказался подписывать соглашение, поскольку оно оказалось невыгодным для Украины, но подтвердил готовность обсуждать его. В Белом доме сочли решение «недальновидным».