Если бы Киев согласился с условиями соглашения, то Украина могла потерять 50% от своего ВВП.

Известно, что на полях Мюнхенской конференции по безопасности представители Вашингтона планировали подписать с Владимиром Зеленским соглашение между Украиной и Соединёнными Штатами Америки о совместной добыче полезных ископаемых. В конечном итоге украинский президент отказался подписывать документ, объяснив это его несоответствием украинским интересам. Американские власти сочли решение «недальновидным», поскольку тесные экономические связи между Киевом и Вашингтоном якобы являются лучшей гарантией безопасности для Украины.

Издание The Telegraph ознакомились с проектом предварительного экономического соглашения между странами, придя к выводу, что предложенные Киеву условия были хуже репараций, наложенных на Германию по итогам Первой мировой войны. Отмечается, что Вашингтон претендовал не только на стратегически важные минералы, но и на нефтегазовые месторождения, контроль над портовой инфраструктурой.

По данным издания, в рамках данного соглашения Киев должен был создать инвестиционный фонд с Соединёнными Штатами Америки, который позволил бы избежать привлечения инвестиций для восстановления Украины от «враждебных сторон». Помимо этого Вашингтон получал бы 50% доходов от продажи украинских ресурсов, а также новых лицензий для третьих лиц.

Как пишут в материале издания, Зеленский не ожидал столкнуться с условиями, которые обычно страна-победитель накладывает на проигравшее государство.

The Telegraph акцентируют внимание на том, что если бы Владимир Зеленский принял проект соглашения в таком виде, это означало бы фактический переход половины ВВП Украины под контроль Соединённых Штатов Америки. Такие условия гораздо хуже тех, которые была вынуждена принять побеждённая в Первой мировой войне Германия в рамках Версальского мирного договора.