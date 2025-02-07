Он объяснил, что все выделенные 174 миллиардов долларов были израсходованы по назначению.

Не так давно Владимир Зеленский в интервью Associated Press заявил, что Украина получила от Соединённых Штатов Америки только 76 миллиардов долларов, когда оставшиеся 100 миллиардов долларов из обещанной суммы в Киеве никогда не видели. Он отметил, что эти деньги может и были на бумаге, за что в Киеве очень благодарны, но реалии следующие: украинские власти не видели этих денег.

Специальный представитель американского президента Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог прокомментировал слова Зеленского, заверив, что Соединённые Штаты Америки и американский народ оказали Киеву помощь на более чем 174 миллиардов долларов. Он подчеркнул, что в Вашингтоне поставили генеральных инспекторов «на местах», чтобы те отслеживали потоки средств.

«Поэтому мы хорошо знаем, куда они (деньги - ред.) идут», - добавил он

Кит Келлог акцентирует внимание на том, что, возможно, по мнению Зеленского, все 174 миллиарда долларов должны лежать в банках Украины, но на самом деле это не так. На выделенные средства американские власти приобретали новое оружие, которое шло на замену поставленного Киеву и, естественно, все эти деньги тратились в Соединённых Штатах Америки.

Келлог заключил, что в Соединённых Штатах Америки и Украине проведут новые аудиты для обеспечения эффективного использования предоставленных ресурсов.