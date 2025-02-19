По его словам, страна нуждается в альтернативных гарантиях безопасности.

Владимир Зеленский по итогам встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что ни в Соединённых Штатах Америки, ни в Европе не поддерживают вступление Украины в НАТО. Он сожалеет, что мнение Вашингтона и отдельных европейских стран совпадает с позицией России.

Политик видит необходимость в альтернативных гарантиях безопасности, чтобы предотвратить возобновление боевых действий в случае их прекращения. Учитывая сложившееся реалии, Зеленский считает возможным для Украины следующие гарантии безопасности - право на сильную армию и размещение контингента войск из Соединённых Штатов Америки и Европы. Нюанс в том, что Вашингтон чётко дал понять о нежелании размещать свои войска на украинских территориях, а в Европе вряд ли пойдут на такой шаг без американской поддержки.

При этом Зеленский приводит слова Реджепа Тайипа Эрдогана, который подчеркнул, что динамика конфликта очень сильно ускорилась, как и дипломатия. Он признаёт, что это факт, с которым необходимо смириться. Владимир Зеленский добавил, что поднимал вопрос размещения миротворцев с турецким президентом, но о результатах такого формата гарантий безопасности пока что рано говорить.