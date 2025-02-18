К такому выводу глава альянса пришёл по итогам встречи европейских лидеров в Париже.

Вчера в Париже прошла неформальная встреча восьми стран Европейского союза (Великобритания, Германия, Франция, Польша, Италия, Испания, Нидерланды, Дания + председатели Европейской Комиссии и НАТО), инициированной французским президентом Эмманюэлем Макроном на фоне активизации контактов между США и Россией. Основной темой их обсуждений был российско-украинский конфликт.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) по итогам прошедшей встречи объявил, что Европа готова и желает лидировать в предоставлении Украине гарантий безопасности.

По словам главы североатлантического альянса, в Европейском союзе также согласны с необходимостью инвестировать гораздо больше средств в свою безопасность. Он подчеркнул, что детали ещё предстоит выяснить, но все обстоятельства прояснились.

Премьер-министр Польши Дональд Туск после прошедшей в Париже встречи сразу обозначил, что на неформальных саммитах никакие решения не принимаются. При этом встреча не прошла зря: страны согласились с необходимостью усиления сотрудничества в сфере безопасности и поиску общей стратегии по урегулированию российско-украинского конфликта.