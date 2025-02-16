Он рассчитывает, что Кит Келлог во время своего визита в Киев изучит ситуацию и рассмотрит пути для «сильных и действительно миротворческих решений».

Владимир Зеленский в своём официальном Telegram-канале заявил, что Киев начал работу с Администрацией Дональда Трампа и уже чувствует, что успех возможен. Он подчеркнул, что именно на Соединённые Штаты Америки мир смотрит как на силу, которая способна не только завершить боевые действия, но и обеспечить прочность мирного соглашения в послевоенный период.

По словам украинского президента, у него был хороший телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом накануне Мюнхенской конференции по безопасности, объёмная встреча с Вице-президентом Дэвидом Вэнсом и Государственным секретарём Марко Рубио. Он рассчитывает, что скоро Украину посетит спецпредставитель Трампа Кит Келлог, который изучит ситуацию и рассмотрит пути для «сильных и действительно миротворческих решений».

Помимо этого, как утверждает Зеленский, в Киеве и Вашингтоне работают над специальным соглашением между Соединёнными Штатами Америки и Украиной, которое усилит и американское, и украинское государство. Вполне вероятно, что политик имеет виду соглашение о совместной добыче полезных ископаемых на украинских территориях, ведь изначально предложенный Белым домом вариант документа был отвергнут Зеленским.

Ранее издание Financial Times писало о том, что Соединённые Штаты Америки обратились к Европе с запросом касаемо численности войск, которые они могут задействовать в обеспечении гарантий безопасности для Украины. Впоследствии президент Финляндии Александр Стубб подтвердил, что Вашингтон обращался к европейским странам с просьбой предоставить Киеву гарантии безопасности.