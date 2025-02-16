Отмечается, что Вашингтон пытается выяснить, насколько действительно Европа готова быть частью сделки по Украине.

Издание Financial Times, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Соединённые Штаты Америки запросили у стран Европейского союза список военной техники и войск, которые они готовы разместить на территории Украины в рамках миротворческой миссии. Таким образом Вашингтон отреагировал на желание Европы участвовать в переговорах и быть частью мирной сделки между Украиной и Россией.

Как отмечает один из европейских чиновников, направленный запрос позволяет Европе убедиться в том, что она может участвовать в переговорах. В Государственном департаменте намерены выяснить, насколько действительно Европа готова обеспечивать безопасность Украины после подписания мирного соглашения.

Один из источников Financial Times объясняет, что Вашингтон заинтересован получить подробную информацию о том, какую военную технику и количество бригад Европа действительно готова развернуть на украинских территориях. Американские власти хотят увидеть от европейцев конкретные предложения по поводу того, как будет выглядеть механизм обеспечения безопасности Украины под лидерством Европы.

При этом, как говорили американские официальные лица, Соединённые Штаты Америки не будут размещать своих военных на территории Украины. Другой вопрос в том, смогут ли они договориться о размещении на украинских территориях миротворческой миссии, состоящей из членов НАТО.