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Nacvark
Президент Финляндии подтвердил, что США обратились к Европе за гарантиями безопасности для Украины
Его слова приводит издание Reuters.

Президент Финляндии Александр Стубб на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Соединённые Штаты Америки обратились к европейским странам с просьбой предоставить гарантии безопасности для Украины. Его слова приводит издание Reuters.

По словам финляндского президента, в Вашингтоне предоставили Европе вопросник о том, что они считают возможным. По его мнению, это заставит европейское сообщество задуматься как отвечать на вопросы  - как суверенные страны или действовать коллективно.

Представитель Государственного департамента Соединённых Штатов Америки в комментарии Reuters подтвердил, что Вашингтон ясно дал понять Европе о своих ожиданиях. Американские власти не против того, чтобы европейские страны взяли на себя инициативу и выдвинули предложения для создания прочной структуры безопасности.

«Сильная, самостоятельная Европа отвечает как их интересам, так и нашим», - добавил он.

Ранее издание Financial Times уже писало о том, что Соединённые Штаты Америки обратились к странам Европы с вопросом, сколько военной техники и солдат они могут предоставить для размещения на территории Украины в рамках гарантий безопасности для Киева. Отмечалось, что такой запрос Вашингтон сделал на фоне желания Европы присоединиться к переговорному процессу.

#украина #сша #европа #финляндия
Источник: reuters.com
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