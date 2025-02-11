В январе 2025 года Соединённые Штаты Америки ввели наиболее значительные за всё время санкции против российского энергетического сектора. Под санкции попала в том числе «Газпром нефть» и Нефтяная индустрия Сербии (NIS), контрольным пакетом акций которой обладают российские компании «Газпром» и «Газпром нефть» (суммарно - 56,15%). Сербская компания занимается разработкой нефти и природного газа, а также имеет нефтеперерабатывающий завод под Белградом.

Президент Сербии Александр Вучич в интервью местному телевидению заявил, что сербские власти ожидают больших проблем из-за введённых Соединёнными Штатами Америки санкций против NIS. Он подчеркнул, что Москва и Вашингтон расходятся в данном вопросе по всем позициям.

По словам сербского президента, в ближайшие дни Белград начнёт проводить специальные встречи. Однако Вучич рассчитывал разрешить ситуацию без «большой политической драмы», но, как он уже понял, это невозможно. Сербский политик отметил, что власти Сербии буквально разрываются между «двумя машинами, которые движутся в противоположных направлениях».

Александр Вучич обещает разобраться с данной проблемой. Тем не менее, как утверждает он, в сложившейся ситуации с NIS нет «хорошего и простого решения».