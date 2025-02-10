Он опасается, что в конечном итоге страна останется без гарантий безопасности.

Владимир Зеленский в интервью британскому изданию ITV News заявил, что готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным, если у него будет чёткое понимание, что Соединённые Штаты Америки и Европа не бросят Украину, предоставив все необходимые гарантии. Он подчеркнул, что в таком случае готов к переговорному процессу в любом формате.

По словам украинского политика, он согласен подписать режим прекращения огня на границах вдоль текущей линии боевого соприкосновения, но всё зависит от того, какие гарантии безопасности предоставит Запад. При этом он акцентирует внимание на том, что на самом деле Киеву не хотелось оставаться в текущих границах, поскольку это «перережет» несколько городов.

Тем не менее, Зеленский все равно готов к подобному сценарию, но необходимо добиться того, чтобы дипломатический путь решения конфликта привёл к устойчивому миру. Он добавил, что если НАТО скажут: «Мы готовы предоставить членство в североатлантическом альянсе, но только на территории, где нет боевых действий», то он посчитает предложение справедливым и обязательно примет его. Политик заключил, что в конечном итоге возникает много вопросов, которые необходимо обсуждать.

Ранее Владимир Зеленский называл своим условием для переговоров с Владимиром Путиным личную встречу с американским президентом Дональдом Трампом, чтобы мир во время переговорного процесса обсуждался не без Украины и с учётом её интересов.