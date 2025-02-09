Он считает, что такой шаг будет сигналом от Европы о невозможности возвращения Украиной утраченных территорий.

Известно, что в Европе обсуждают возможную отправку миротворческих сил на территорию Украины после установления режима прекращения огня. Пока что дискуссии имеют лишь неформальный характер, а поддерживают такой шаг только Франция и Великобритания. При этом сложно говорить о том, сможет ли британская армия, столкнувшаяся с нехваткой личного состава, отправить часть своих войск за тысячи километров, как и о том, возьмёт ли Париж инициативу в свои руки без Соединённых Штатов Америки.

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью RND заявил, что какие-либо разговоры о развёртывании миротворческой миссии на территории Украины являются преждевременными. Более того, он считает, что такой шаг будет сигналом от Европы о невозможности возвращения Киевом утраченных территорий, ведь фактически на российско-украинской границе будет находится третья сторона, незаинтересованная в возобновлении боевых действий.

Немецкий канцлер подчеркнул, что для начала необходимо завершить российско-украинский конфликт путём реальных переговоров, а уже потом обсуждать, какими могут быть гарантии безопасности для Украины.

Олаф Шольц также акцентирует внимание на том, что Украина в любом случае будет иметь такие вооружённые силы, которые не выйдет содержать исключительно за счёт собственных средств. По этой причине Киев даже после завершения конфликта будет нуждаться в помощи западных союзников.