Это позволит правительству США сэкономить миллиарды долларов.

Ещё до своего вступления в должность американский президент Дональд Трамп неоднократно говорил о необходимости возвращения Панамского канал под контроль Соединённых Штатов Америки. Подобные заявления были достаточно экспансионистскими, но позже политик объяснил, что основная претензия Вашингтона заключается в росте китайского влияния вокруг судоходного канала. После того, как Государственный секретарь Марко Рубио посетил Панаму, встретившись с местными властями, они объявили о планах по сокращению сотрудничества с Пекином.

Сегодня Государственный департамент Соединённых Штатов Америки на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) объявил, что теперь американские правительственные корабли могут свободно проходить через Панамский канал без взимания с них платы. Отмечается, что благодаря таким изменениям Вашингтон может сэкономить в год миллиарды долларов.

Ещё в конце декабря Дональд Трамп потребовал от Панамы снизить сборы за проход американских военных и торговых судов через их судоходный канал. В случае же, если панамские власти откажутся это делать, то он готов потребовать возвращение Панамского канала. Примечательно, что тогда панамский президент Хосе Рауль Мулино отказался идти на уступки и снижать сборы за проход американских кораблей.