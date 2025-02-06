Американский президент Дональд Трамп известен своими планами сократить расходы федерального бюджета на неприоритетные проекты. Так, например, сейчас новая американская администрация пересматривает программы USAID, объявляя о сокращении тех или иных проектов по оказанию помощи иностранным государствам. В то же время политик до недавних пор не говорил, на что хочет потратить сэкономленные средства.

Тем не менее, после подписания закона о защите женского спорта, Трамп подтвердил, что действительно хотел бы построить в Белом доме бальный зал на примере того, который расположен в его резиденции во Флориде Мар-а-Лаго. Стоимость такого проекта составляет 100 миллионов долларов и, по его словам, он предлагал данный проект ещё при президентстве Джо Байдена, но отклика не последовало.

Дональд Трамп подчеркнул, что строит красивые бальные залы и считает его «прекрасным дополнением» к Белому дому. Он добавил, что такая идея «ничего не будет стоить».

Стоит отметить, что Дональд Трамп действительно неоднократно строил бальные залы, например в своей резиденции и в отеле в Вашингтоне, а также агитировал к строительству аналогичного помещения ещё в 2016 когда, когда он баллотировался на первый президентский срок.