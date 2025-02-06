Все школы и секции, которые пойдут против новых правил, будут лишены финансирования.

Американский президент Дональд Трамп после вступления в должность подписал указ о признании в стране только двух гендеров - мужского и женского, чем продемонстрировал приверженность к традиционным ценностям и нетерпимость к пропаганде обратного. Тем не менее, на этом он не остановился и продолжает бороться с явлением трансгендерности* в армии и спорте.

Стало известно, что Трамп подписал указ, в котором защищает право женщин на участие в женских соревнованиях. Теперь в Соединённых Штатах Америки мужчины, приписывающие себя к женскому полу, не смогут состязаться с женщинами в их категории.

Американский президент подчеркнул, что трансгендеры* больше не смогут участвовать в женских школьных спортивных соревнованиях, а в Вашингтоне не потерпят того, как мужчины побеждают и избивают женщин на соревнованиях в женской категории. Все школы и секции, которые разрешат мужчинам выступать в женских соревнованиях, будут лишены федерального финансирования.

Сенатор-республиканец от штата Алабама Томми Тубервилл (в прошлом - футболист и тренер футбольной команды) в эфире Fox News заверил, что Дональд Трамп будет добиваться от Международного олимпийского комитета полного отстранения трансгендеров* от участия в женских соревнованиях.

*На территории России запрещено движение ЛГБТ и ЛГБТ-пропаганда.