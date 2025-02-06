Американский президент Дональд Трамп планирует переселить палестинцев, начав отстраивать анклав с нуля.

Недавно американский президент Дональд Трамп заявил, что следовало бы переселить палестинцев из сектора Газа в другие арабские страны, например Иорданию и Египет, учитывая отсутствие условий в анклаве для жизни человека. В то же время Соединённые Штаты Америки готовы взять анклав под свой контроль, рассчитывая восстановить его в течение следующих 10 - 15 лет. При этом вкладывать свои средства в восстановление региона Вашингтон не планирует.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок раскритиковала предложение Трампа, подчеркнув, что Западный берег реки Иордан и Восточный Иерусалим должны принадлежать палестинцам. При этом она отметила, что ХАМАС не являются отправной точкой для будущего государства Палестина и им следовало бы уйти из анклава. Тем не менее, изгнание палестинцев Бербок считает неприемлемым и противоречащим международному праву.

Немецкий министр настаивает на том, что решение палестино-израильского конфликта необходимо найти на основе переговоров, в ходе которых Палестина будет сформирована как всемирно признанное государство.

Анналена Бербок также добавила, что поддерживает восстановление сектора Газа в ближайшее время и сообщила о готовности Европы внести в достижение этой цели свой вклад.