Американский президент пообещал поспособствовать разминированию анклава и очистки местности.

Американский президент Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, посетившим Белый дом, заявил, что Соединённые Штаты Америки готовы взять под свой контроль сектор Газа в долгосрочной перспективе и заняться его восстановлением

По словам американского президента, анклав необходимо расчистить, избавившись от разрушенных зданий. Помимо этого он пообещал, что Вашингтон в таком случае возьмёт на себя ответственность за обезвреживание неразорвавшихся авиационных бомб и другого оружия. Он утверждает, что в конечном итоге американские власти поспособствуют экономическому развитию анклава, обеспечив неограниченное количество рабочих мест и жилья.

Более того, Дональд Трамп не исключает отправку в сектор Газа американских военных, чтобы те оказывали помощь в обеспечении безопасности. Примечательно, что одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа было не допустить участие американских войск в боевых действиях за рубежом.

Ранее уже издание Reuters писало о том, что Трамп считает анклав непригодным для жизни. Свои слова он подтвердил на пресс-конференции с Нетаньяху, подчеркнув, что палестинцам следует переехать в другие страны, пока сектор Газа восстанавливают.