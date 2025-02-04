Он призвал сохранять единство в рамках североатлантического альянса.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Брюсселе заявил, что европейские страны не смогут самостоятельно защитить себя без участия Соединённых Штатов Америки.

Глава североатлантического альянса ответил на вопрос журналиста, не пора ли Европе задуматься о собственной обороне без участия Вашингтона. В ответ Рютте объяснил, что НАТО (имеется в виду любой европейский военный блок, аналогичный североатлантическому альянсу) не сможет существовать без Соединённых Штатов Америки по многим причинам. Из-за этого же Европа не сможет создать собственную оборону без участия Вашингтона.

В пример Марк Рютте привёл российско-украинский конфликт, который не только вопросом Киева и Москвы является «геополитическим вопросом», а Европа и Соединённых Штаты Америки способны защищать общую территорию. При этом глава военного блока отметил, что штаты также находятся под угрозой из-за разработки Северной Кореей баллистических ракет.

Рютте заключил, что идеальным решением для НАТО будет оставаться едиными. Он добавил, что в Белом доме всё ещё привержены такому мнению.