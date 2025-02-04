Канадские власти согласились усилить борьбу с нелегальной миграцией и контрабандой запрещённых веществ.

Известно, что с 4 февраля 2025 года должны были вступить в силу введённые американским президентом Дональдом Трампом пошлины на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая в Соединённые Штаты Америки. Однако вчера Трамп сообщил, что у него запланирован телефонный разговор с премьер-министром Джастином Трюдо. По итогам переговоров американский президент сообщил, что принял решение отсрочить введение пошлин на 30 дней.

Дональд Трамп утверждает, что Оттава согласилась обеспечить безопасность на американо-канадской границе и положить конец контрабанде запрещённых веществ. По его словам, канадские власти воплотят в жизнь план по границе, общая стоимость которого составит 1,3 миллиарда долларов. Помимо этого Трюдо убедил Трампа в том, что граница будет укреплена «новыми вертолетами, технологиями и персоналом», а канадские власти улучшат координацию с американцами, чтобы покончить с контрабандой веществ.

Американский президент также анонсировал запуск совместных «канадско-американских ударных сил», которые будут осуществлять борьбы с преступными организациями, контрабандой запрещённых веществ и отмыванием денег.

Трамп уверяет, что он доволен первоначальным результатом, поэтому откладывает введение пошлин, чтобы посмотреть, выйдет ли структурировать окончательное экономическое соглашение с Канадой.