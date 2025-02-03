Местный производитель тратит больше денег на производство своего товара, поэтому конечная цена неконкурентоспособная в сравнении с российским аналогом.

В конце января Европейская комиссия установила пошлины на импорт сельскохозяйственных продуктов и азотных удобрений из России и Белоруссии. Такое решение было направлено на поддержку местного производителя, который на фоне дешёвых российских товаров был неконкурентоспособный. В то же время есть и другая сторона - европейские фермеры, которые не желают переплачивать за местные удобрения, поэтому был разработан механизм смягчения пошлин в случае необходимости.

Однако, как узнало издание Financial Times, европейские производители недовольны полумерой и наоборот требуют ужесточения тарифов.

Генеральный директор норвежской Yara International Свейн Торе Холсетер объясняет, что в Брюсселе затянули с действиями и за это время доход ведущей компании по производству азотных удобрений упал на 98%, то есть до 54 миллионов долларов. Что касается предпринятых мер, то они, по его мнению, обеспечат эффект только к 2026 году, когда будет достигнут пик поэтапного роста пошлин, который уравняет в стоимости удобрения российских и европейских производителей.

Президент организации Fertilizers Europe Лео Алдерс призывает Европейский союз поднять тарифы до 30% и обеспечить их повышение каждые полгода. Он также настаивает на более решительных и немедленных действиях.

Генеральный директор производителя удобрений Fertiglobe из Объединённых Арабских Эмиратов Ахмед Эль-Хоши считает значительное повышение тарифов оправданным, учитывая то, с какими затратами на рабочую силу и электроэнергию сталкиваются европейские компании.

При всём этом, как уже ранее было упомянуто, европейские фермеры опасаются повышения тарифов на российские удобрения. В союзе двух фермерских организаций в Европе Copa-Cogeca обеспокоены возможным ростом стоимости удобрений, из-за чего вырастут цены и на их товары, а это, в свою очередь, сделает её менее конкурентоспособной в сравнении с той же украинской сельскохозяйственной продукцией.