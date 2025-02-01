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Nacvark
Госсекретарь США назвал Панамский канал стратегическим активом, который не может принадлежать Китаю
Американские власти считают, что китайские компании усиливают своё влияние вокруг канала.

Вчера в Государственном департаменте Соединённых Штатов Америки состоялся брифинг, посвящённый первой зарубежной поездке Государственного секретаря Марко Рубио. Сразу было отмечено, что обычно в Вашингтоне привыкли смотреть на Европу и Азию, но необходимо уделить внимание Америке, где Соединённые Штаты Америки имеют много географически близких к себе стран.

Рубио планирует посетить Латинскую Америку, а первым делом - Панаму, где он встретится с панамским президентом Хосе Раулем Мулино, обсудив сотрудничество в сфере иммиграции, а также усиление влияния Китая. Акцентируется внимание на том, что Панамский канал является «стратегическим активом», который не может ни де-факто, ни де-юре принадлежать Китаю.

В Вашингтоне обеспокоены тем, что когда речь заходит о Панамском канале, от портов и логистики до телекоммуникационной инфраструктуры, прослеживается всё более «ползучее присутствие» китайских компаний. Такую ситуацию в Госдепе называют опасной не только с точки зрения национальной безопасности Соединённых Штатов Америки, но и с точки зрения национальной безопасности Панамы и всего Западного полушария.

Американский президент Дональд Трамп неоднократно говорил о необходимости возвращения Панамского канал под контроль Соединённых Штатов Америки. Он также указывал на то, что судоходный канал служит китайским интересам, а не американским, хотя его строили американцы.

#сша #китай #панамский канал #панама
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